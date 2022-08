Na gradbišču nove osnovne šole v Sovodnjah so med deli naleteli na granato iz vojnih časov. Dela so zaradi varnosti seveda prekinili. Napovedano je bilo, da se bo pouk septembra začel v novi osnovni šoli, zaradi najdbe pa ne bo tako. Pouk na osnovni šoli Petra Butkoviča Domna se bo začel v dosedanji šolski stavbi, in sicer 8. septembra; predvidoma bo tu potekal nekaj tednov.