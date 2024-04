Na letošnji reviji štiristo mladih pevcev in sedemnajst zborov

Kar 400 mladih pevcev bo nastopilo na letošnji reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata grla, ki se po lanski - zelo uspešni - jubilejni ediciji vrača v Kulturni center Lojze Bratuž 12. in 13. aprila. Organizatorji tudi letos napovedujejo bogato prireditev, ki bo mladim pevcem ponudila nepozabne trenutke druženja in skupnega ustvarjanja.

Osrednji dogodek 21. revije Zlata grla bo v soboto, 13. aprila, ko bo na oder stopilo sedemnajstih prijavljenih zborov, ki jih skupno sestavlja 400 pevcev. Na tekmovalnem koncertu se bo žiriji, ki jo sestavljajo Mirko Ferlan iz Gorice, Petra Habjanič Gregorc iz Ajdovščine in Jessica Lot iz kraja Fontanafredda, predstavilo devet zborov. Med njimi so mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice pod vodstvom Mateje Černic, zbor Audite Nova iz Štarancana in drugi zbori iz Slovenije. Najdaljšo pot do Gorice bo opravilo 60 pevcev zbora osnovne šole Grm iz Novega mesta.

Zaradi velikega števila prijav so morali organizatorji razdeliti tekmovalni koncert na dva dela; ob 11. uri bodo nastopili mladinski zbori, ob 14. uri pa otroški zbori. Sledil bo netekmovalni koncert s pričetkom ob 18. uri, ko bo zapelo osem slovenskih otroških zborov iz Italije. Med njimi sta tudi novonastali otroški zbor Večstopenjske šole Gorica pod vodstvom učiteljice Martine Hlede in zbor OŠ Ljubke Šorli iz Romjana, ki je septembra po triletnem prisilnem premoru zaradi pandemije spet začel delovati z dolgoletno zborovodjo Lucijo Lavrenčič.

V 21. revijo bo na predvečer tekmovanja uvedla druga izvedba Koncerta zlatih. na njem bodo v petek, 12. aprila, ob 20. uri nastopili MeMlPS Emil Komel iz Gorice pod taktirko Mirka Ferlana, MeMlPZ Srečko Kosovel iz Ajdovščine pod taktirko Petre Habjanič Gregorc in dekliška skupina Piccolo coro Artemìa iz kraja Torviscosa pod taktirko Denisa Monteja. Prva dva sta se pred kratkim predstavila na zborovskih tekmovanjih v Celju in kraju Chiavari, skupina Piccolo coro Artemìa pa je decembra sodelovala z italijansko kantavtorico Eliso, na zadnjem festivalu v Sanremu pa z Annaliso in skupino La Rappresentante di Lista.

V sklopu 21. revije Zlata grla bosta letos potekali pevski delavnici, ki ju bosta vodila priznana glasbena pedagoga Ana in Tinet Bec. Delavnic se bo udeležilo 95 učencev četrtih in petih razredov slovenskih osnovnih šol goriškega ravnateljstva. Namen delavnic je približati otrokom svet glasbe in petja ter vzbuditi v njih interes za zborovsko dejavnost. Zanimanje za udeležbo so pokazale številne šole z Goriškega, zato nameravajo organizatorji v prihodnje podobna srečanja prirediti tudi v drugih krajih in v sodelovanju z različnimi šolami.

Revijo prireja Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z ZCPZ iz Gorice.