Na Likofu skrb za sadove zemlje in promocijo

Ob dobrem vinu se vedno prileže tudi dobra kulinarična ponudba, kar potrjuje vsakoletni enogastronomski praznik Likof, ki poteka na vaškem trgu v Števerjanu. Likof na enem mestu združuje vinogradnike, gostince in kmetije tega območja z namenom njihove promocije in uveljavitve v širšem lokalnem prostoru. Letošnja izvedba praznika se je začela s petkovim slavnostnim odprtjem, sklenila pa se je včeraj.

Praznovanje in zahvala

Zaradi slabega vremena so uradno odprtje s Trga svobode preselili v župnijski dom F. B. Sedej, kjer je goste, predstavnike Občine Števerjan in predstavnike sosednjih občin najprej nagovorila predsednica Vinoteke Števerjanski griči Nataša Kocijančič. Poudarila je skrb za sadove zemlje tega območja in predstavila program Likofa 2026. Nato je besedo predala županu Občine Števerjan Marjanu Drufovki, ki je pohvalil domače vinogradnike in poudaril, da je večer priložnost za praznovanje in zahvalo. Napovedal je tudi, da bodo števerjansko območje v okviru promocije 28. julija predstavili v senatu Italijanske republike. Sledil je še kratek pozdrav deželnega svetnika SSk Marka Pisanija, ki je čestital vsem vinogradnikom in gostincem, ki sodelujejo pri pripravi praznika.

Ob zaključku uradnega dela so obiskovalcem ponudili novo, sedmo letino reprezentančnega vina Občine Števerjan. Vino je nastalo z namenom povezovanja vinogradnikov in širjenja podobe Števerjana v širšem okolju. Vsako leto nalogo vinifikacije zaupajo drugi kmetiji, letos je zanjo poskrbel David Graunar.

V sosednji kleti Formentini je vzporedno potekala vodena degustacija v okviru dogodka Jagode in champagne, včeraj pa je bil na programu poseben Piknik med vinogradi, na katerem so si obiskovalci ob sončnem zahodu in čaši vina ogledali razgled z briških gričev. Medtem so se domače kuharice merile v tekmovanju za najboljšo frtaljo.

Prireditev organizira Vinoteka Števerjanski griči v sodelovanju s SKPD F. B. Sedej, Kulturnim društvom Briški grič in združenjem ONAV ter pod pokroviteljstvom Občine Števerjan, Konzorcija Collio in skupnosti Collio.