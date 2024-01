Medtem ko se je v Novi Gorici in v Gorici danes med dežnimi kapljami prikazala kakšna snežinka, je na Lokvah zapadlo dobrih 20 centimetrov snega in vabijo v tem koncu tedna na izlet, saj se ob sončnem vremenu obeta prava zimska idila. Če bo vreme, bodo pognali tudi vlečnico, je za Primorske novice povedal Mitja Kobal iz Goriške akademije deskanja in smučanja. Več bo znanega jutri dopoldne, zagotovo pa za sankače ne bo manjkalo zabave.