Na Lokvah odprli igrišče za multigolf

Na Lokvah so v petek odprli igrišče za multigolf, na katerem so združeni park golf, disk golf in nogo golf. »Lokve so bile v preteklosti prepoznavni turistični biser, ki je z leti izgubil nekoliko leska. V tem okolju pa so trenutno prisotne ambicija, želja in odločenost, da celotno Trnovsko Banjško planoto z Lokvami kot središčem ponovno predstavimo svetu kot destinacijo, kjer je športni in aktivni turizem dobesedno doma. Majhna, a pomembna stopnica na tej poti je tudi multigolf igrišče,« je na prireditvi izpostavil novogoriški podžupan Simon Rosič. Po njegovem mnenju bo novo igrišče za multigolf na Lokve pripeljalo tako družine kot posameznike, zagotovo pa ga bodo vesele tudi ekipe, ki bodo sem prihajale na športne priprave. Kot je poudaril Rosič, se je na Trnovsko Banjški planoti oblikoval konzorcij ponudnikov, s katerim na občini zelo dobro sodelujejo. »Skupaj smo se zakopali tudi v strateško načrtovanje razvoja Lokvi, ena od prioritet pa je bila tudi umestitev multigolf igrišča v ta prostor. Menimo, da gre za relativno majhen vložek, ki bo prinesel velik izplen, sočasno pa se nam zdi izjemno pomembno, da s to naložbo nismo agresivno pristopili do narave,« je še izpostavil novogoriški podžupan. Z igriščem bo upravljal Javni zavod za šport Nova Gorica, ki bo združil moči z domačini. Obiskovalci se bodo v igri multigolfa do 6. avgusta lahko preizkusili brezplačno.