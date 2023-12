Na Majnicah umrl 49-letni voznik avtomobila

V Fari je danes popoldne v prometni nesreči na Majnicah umrl 49-letni avtomobilist. Silovito je trčil v cementni zidek ob mostu, pri čemer ga je vrglo iz avtomobila več metrov stran. Odletel je tudi motor, ki so ga reševalci našli na cestišču, ob zidku pa so ostale le razbitine avtomobila. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prispeli iz Gradišča, priletel je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje moškemu žal ni moglo več pomagati, poškodbe so bile prehude in je umrl na kraju nesreče. Prispeli so tudi gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.