Na morju pri Gradežu reševali jadrnico

Karabinjerji iz Gradeža so s patruljnim čolnom posredovali na odprtem morju med Gradežem in krajem Portobuso, kjer se je moški na jadrnici, sicer Tržačan, znašel v težavah. Potrebna je bila takojšnja pomoč, hkrati pa zaradi težavnosti nastalega položaja tudi velika pazljivost, so sporočili. Kljub ne ravno mirnemu morju, so karabinjerji reševalno akcijo uspešno izpeljali. Jadrnico so zavarovali in jo nato privlekli do gradeškega pomola Torpedinieri. Moški, ki je bil na njej, se ni poškodoval in se je izkrcal. Na jadrnici je nastala manjša gmotna škoda.