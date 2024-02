Na območju novogoriške železniške postaje našli 250-kilogramsko bombo

Pirotehniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske, ki pregledujejo območje novogoriške železniške postaje zaradi izvedbe del prenove železniške postaje, so danes okrog poldneva 475 metrov od novogoriške železniške postaje našli 250 kilogramov težko letalsko bombo angleške izdelave iz druge svetovne vojne. Bomba, ki so jo odkopali, je pod nadzorom in bo na lokaciji ostala do dneva, ko jo bodo nevtralizirali.

Predvideni datum evakcuacije je nedelja, 10. marec. O morebitni spremembi datuma in ostalih navodilih glede evakuacije bodo javnost redno obveščali.

