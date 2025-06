Na ogled postavljajo zaklad goriške nadškofije

V razstavnih prostorih nekdanjega samostana sv. Klare bodo v petek, 21. junija, odprli razstavo preko 200 liturgičnih predmetov in dragocenosti iz zaklada goriške nadškofije. Preko razstavljenih predmetov bodo prikazali zgodovino Oglejskega patriarhata, ki je bil ukinjen leta 1751, ko sta bili ustanovljeni dve novi škofiji, goriška in videmska. Posebno pozornost bodo namenili beneškemu zavzetju Furlanije leta 1420 in prehodu Gorice pod okrilje Habsburžanov leta 1500. Kustos Alessio Persic iz katoliške univerze v Milanu pojasnjuje, da se je po zaslugi Oglejskega patriarhata krščanska vera širila proti vzhodu vse do Donave in tudi med Slovenci. Na razstavi bo pozornost namenjena tudi verskemu življenju v Gorici, ki je bilo med 15. in 18. stoletjem pod vplivom Avstrije. V mesto so prišli jezuiti, kapucini, uršulinke, karmelitanke ... Zanimiva je bila tudi dejavnost nekdanjih pridigarjev v italijanščini, furlanščini in slovenščini. Direktor razstave je Marino De Grassi.