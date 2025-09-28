Na Okusih ob meji pričakujejo večjo množico obiskovalcev

Na goriški ulični prireditvi Okusi ob meji eni iščejo pristne jedi, drugi pa zmerne cene; po vsej verjetnosti se ne bodo srečali pri istih stojnicah, ki jih je letos kar 400. Nekatere imajo res kakovostno ponudbo, ki pa ni ravno poceni. Vrček obrtniško varjenega piva bomo plačali od 5 do 7 evrov, francoski sir stane 49,90 evra na kilogram, za krožnik srbske »prasetine« bomo odšteli 15 evrov.

Kakovostno ponudbo in hkrati zmerne cene najdemo v Slovenski vasi v Crispijevi ulici, kjer pod okriljem ZSKP delujejo stojnice društev Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in F.B. Sedej iz Števerjan v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. S palačinkami se bomo posladkali za 4 evre, njoki s slivo stanejo 8 evrov, »divjiburger« pa 10 evrov.

Danes popoldne bo za veselo vzdušje v Slovenski vasi, kjer bomo ob vseh urah srečali znane obraze za pogovor in zdravico, poskrbel Briški kvintet. Za upravljanjem stojnic je sicer ogromno dela, nekatere prostovoljce bomo ravno tako srečali ob vseh urah dneva. Včerajšnji dan je zaznamoval množičen obisk že od jutra naprej. Danes gre spet pričakovati gnečo, stojnice bodo odprte do polnoči. Obiskovalci iz bolj oddaljenih krajev lahko pridejo v Gorico z vlakom. Pred goriško železniško postajo jih čaka brezplačni avtobus, s katerim se zatem zapeljejo do mestnega središča. Brezplačni avtobusi vozijo še iz ulic Cordon in Terza Armata. Z brezplačnimi avtobusi se lahko zapeljemo na Trg Evrope / Transalpina, kjer so na voljo Brezmejni okusi. Včeraj je zapel Magnifico, danes ob 19. uri bo koncert Big Banda Nova z gosti.