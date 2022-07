Na Palkišču bodo v nedeljo zbirali pomoč

Tudi pri Kulturnem Športnem društvu Kras Dol-Poljane bodo jutri (nedelja, 24. julija) med 10. in 12. uro zbirali pomoč za gasilce, ki se na Krasu borijo z ognjenimi zublji. Na sedežu na Palkišču bodo zbirali predvsem sledeče stvari: vodo in energijske napitke v pollitrskih plastenkah, energijske in beljakovinske ploščice, magnezij, tablete proti bolečinam (paracetamol), kapljice za oči in toaletni papir. Potrebujejo tudi moške majice in nogavice, zaščitne maske FFP2, pladnje za enkratno uporabo, razpršilce za insekte, osvežilne in navadne robčke, hladilne torbe in led.

Pri društvu še obveščajo, da gasilcem iz oddaljenih krajev nudijo tudi prostore doma na Palkišču, da se lahko umijejo in odpočijejo. Na voljo so 4 wc-ji, en tuš, enega lahko po potrebi še pripravijo. Na razpolago je tudi kuhinja, s hladilniki in zamrzovalnimi skrinjami.