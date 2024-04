Na pasovih za pešce Korza Italia stekel zaris kolesarskih stez

V ponedeljek popoldne je na stranskih pasovih Korza Italia s Trga Saba pri železniški postaji v smeri mestnega središča stekel zaris nove kolesarske poti. Včeraj dopoldne so delavci cestarskega podjetja na eni strani cestišča že dosegli stičišče s Korzom Verdi; za nekaj krajših odsekov, ki jih včeraj niso uspeli zaključiti, bodo predvidoma poskrbeli danes.

»Kolesarska pot bo razpolagala z dvema stezama, ki bosta zarisani na obeh pasovih za pešce od železniške postaje vse do stičišča s Korzom Verdi. Upravitelji barov in drugih javnih lokalov so v glavnem že premaknili mizice in stole, saj smo jih na začetek del obvestili že pred dvema tednoma. Predvidoma v začetku maja bomo pred javnimi lokali namestili pregrade, ki smo jih nabavili kot občina, tako da bodo povsod enake,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da so v nakup novih pregrad vložili skoraj petdeset tisoč evrov. Tej vsoti gre prišteti še približno 90.000 evrov, ki jih je morala občina vložiti v razlastitev nekaterih predelov pločnika, za katere se je med pripravo načrta izkazalo, da so v zasebni lasti.

»Zapravili pol milijona«

Kolesarsko pot so zarisali na obeh pasovih za pešce, vsak izmed njiju je dobil svojo stezo. Po desni strani (če smo obrnjeni proti mestnemu središču) se bodo peljali kolesarji, ki bodo namenjeni proti Korzu Verdi, medtem ko bodo po levi kolesarili tisti, ki se bodo odpravljali proti železniški postaji.

Župan Rodolfo Ziberna se je za zaris kolesarske steze na obeh pasovih za pešce odločil kljub priporočilom odbora za Kolesarsko pot kulture, ki so zaman zahtevali, naj se zgradi »prava« kolesarska pot sredi cestišča. Člani odbora so pred dnevi ugotavljali, da »se po desetih letih in 500.000 evrih zapravljenega davkoplačevalskega denarja vračamo k izhodiščni točki, ne da bi bilo poskrbljeno za trajnostno mobilnost in še zlasti za varnost kolesarjev«.

Dvosmerna kolesarska steza je vztrajala na levi strani glavne ulice goriškega mestnega središča vse do februarja 2021, ko so se na občini odločili, da bodo na Korzu Italia uvedli enosmerni promet in kolesarsko stezo speljali po cestišču.

Odločitev je sprožila buren odziv nekaterih občanov in še zlasti trgovcev, tako da je župan Ziberna decembra 2021 odredil odstranitev kolesarske steze s cestišča in ponovno uvedbo dvosmernega prometa na Korzu Italia, osrednji ulici goriškega mestnega središča.

Podpisi so bili zaman

Županovi odločitvi, da ukine enosmerni promet na Korzu Italia in ponovno uvede dvosmernega, je nasprotoval odbor kolesarjev, ki je sprožil peticijo za ohranitev kolesarske steze na cestišču in zbral 1700 podpisov. Slednje je februarja 2022 pregledal odbor garantov, ki jih je razveljavil 218, tako da jih je bilo naposled premalo za izvedbo referenduma. Župan je takrat napovedal, da bodo ponovno zarisali kolesarsko stezo na pasovih za pešce po zaključku sezonskih razprodaj. Ker do tega ni prišlo, je Ziberna pojasnil, da bo za kolesarske steze poskrbljeno, ko se bodo zaključile izredne razmere zaradi covida.

Z začetkom poletja 2022 koronavirus ni bil več težava, zato je župan zagotovil, da bodo kolesarsko stezo zarisali po takratnih občinskih volitvah, nakar je sredi poletja napovedal, da bo v resnici do tega prišlo jeseni.

V jesenskem času je bilo preveč vlažno za zaris črt, tako da je pred božičnimi prazniki leta 2022 župan zatrdil, da bodo za kolesarsko stezo poskrbeli do konca februarja 2023. Do tega seveda ni prišlo, tako da je lani župan napovedal, da bodo dela stekla pred koncem lanske pomladi, kar se naposled ni zgodilo. Eno leto po lanski napovedi, ki jo je župan pospremil s pojasnilom, da je pomladni čas najboljši za zaris črt nove kolesarske steze, so se cestarski delavci le lotili dela.

Med lanskim letom še ni bilo povsem jasno, kje bo speljana kolesarska steza. Na občini so razmišljali, da bi na nekaterih odsekih speljali dvosmerno stezo na eni strani cestišča, vendar so se zatem zamisli odpovedali. Včeraj sta dobila vsak svojo svojo stezo oba pasova za pešce, saj so na občini prepričani, da bo tako kolesarjenje varnejše in bo manj težavno tudi sobivanje s pešci in upravitelji javnih lokalov.