Na potezi so zdaj garanti

Goriški odbor kolesarjev, ki si prizadeva za razpis referenduma o kolesarski stezi na Korzu Italia, čaka na odziv garantov. Prejšnji petek so kolesarji oddali na goriškemu volilnemu uradu še zadnjih 25 podpisov, ki so jih zbrali med Goričani, in pisno sporočili, da je s tem zbiranje podpisov zaključeno. Skupno so jih zbrali okrog 1700, 200 več od predpisanih. »Praviloma naj bi od vložitve podpisov imeli garanti sedem dni časa, da se izrečejo o veljavnosti podpisov in nato predajo besedo goriškemu občinskemu svetu, ki bo moral referendum razpisati. Ker pa je bil uradno zadnji termin za oddajo podpisov nedelja, 9. januarja, se bo morda zgodilo, da se bodo garanti sestali šele prihodnji ponedeljek,« pravi član odbora kolesarjev Marko Marinčič, ki pričakuje, da se bo z ostalimi somišljeniki lahko udeležili seje odbora garantov, ki mu predseduje Arrigo De Pauli.

Medtem je volilni urad že začel s preverjanjem veljavnosti podpisov, ki so jih kolesarji zbrali v prejšnjih mesecih na goriških ulicah, trgih in pred nekaterimi trgovinami. »Dogovorili smo se, da bomo mi sproti vlagali podpise, oni pa nas bodo obveščali o številu neveljavnih. Občinski urad se je sicer tega držal samo pri prvih 500 podpisih, med katerimi je bilo 23 neveljavnih. Razlog za neveljavnost so bile v glavnem spremembe bivališča, nekaj pa je bilo tudi primerov dvojnih podpisov in tujcev, ki sicer bivajo v Gorici, a nimajo volilne pravice. Prav zato, ker smo pričakovali, da bo nekaj podpisov zavrženih, smo jih zbrali 200 več od predvidenega. Pričakujemo, da bodo zadoščali,« zaključuje Marko Marinčič.