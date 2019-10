Na požarišču posadili že več kot 500 dreves

Akcija Drevo za Cerje je naletela na lep odziv javnosti. Že v prvih dneh po začetku akcije so na Cerju lahko posadili več kot 500 dreves, saj je bilo zbranih dobrih 5.700 evrov. Ogenj je prizadel tudi dediščino Parka miru na Cerju in Poti miru, ki so stoletje po prvi svetovni vojni nudile prostor umiritve in spomina na zgodovinske prelomnice Slovenije. V avgustovskem požaru na Cerju je bilo uničenih 85 hektarjev površin, ki sodijo pod zaščito Natura 2000. »Tu je središče Parka miru in Poti miru na Cerju, ki jih je ogenj razdejal do neprepoznavnosti,« opozarja Ariana B. Suhadolnik, vršilka dolžnosti direktorice Zavoda Miren Kras. Z željo po čimprejšnji pogozditvi pomembnega območja so na Občini Miren-Kostanjevica sprožili pobudo Drevo za Cerje, v okviru katere lahko posamezniki, društva in podjetja na spletni strani drevozacerje.si za 10 evrov simbolično nakupijo sadike črnega bora, ostrolistnega javora ali hrasta, k ozelenitvi pa lahko pripomorejo tudi z donacijo. »Na gozdnem pogorišču so že zasijala mlada drevesa, ki bodo ustvarila drevored hvaležnosti, novi suhi zidovi pa bodo zaščita pred nadaljnjimi naravnimi nesrečami. Vsako sadiko drevesa vrtnarji posadijo z vsemi potrebnimi hranili in spremljajo njeno rast,« pojasnjujejo na Zavodu Miren Kras, kjer so veseli, da akcija odmeva po vsej Sloveniji in čez mejo.

