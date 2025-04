Na razstavi Warholovih del že 41.000 obiskovalcev

Razstavo Andy Warhol. Beyond Borders si je v palači Attems Petzenstein doslej ogledalo že 41.000 obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. Povečano število obiskov v zavodu Erpac pričakujejo tudi med velikonočnimi prazniki in vse do 4. maja, ko bodo razstavo zaprli.

Warholova dela si bo mogoče ogledati tudi med velikonočnimi prazniki. Jutri in v ponedeljek bo palača Attems Petzenstein odprta od 9. do 20. uri, sicer bo isti urnik veljal do majskega zaprtja razstave. Od danes naprej bodo vodeni ogledi na sporedu ob 10. uri, 11.30, 15.30 in 17. uri v italijanščini ter ob 18.30 v angleškem jeziku. Doplačilo za voden ogled bo stalo 5 evrov. V vsaki skupini bo med vodenimi ogledi največ petindvajset obiskovalcev. V sredo, 23. aprila, ob 18. uri bo na voljo voden ogled, ki se bo zaključil z aperitivom (za vstopnino, voden ogled in aperitiv bo treba odšteti t13 evrov). V četrtek, 24. aprila, ob 17.30 bodo za otroke med 6. in 14. letom starosti organizirali niz ustvarjalnih delavnic, ki bodo trajale po eno uro. Za udeležbo in vstopnico spremljevalca bo treba odšteti 13 evrov, za samo udeležbo na delavnici pa 5 evrov. Priporočajo rezervacijo na didatticamusei.erpac@regione.fvg.it.