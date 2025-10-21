Na Sabotin krenilo okrog 140 pohodnikov

Za člani Kulturnega društva Sabotin sta dva intenzivna, a uspešna in zadoščenja polna vikenda. V nedeljo se je s pohodom na Sabotin - že 35. po vrsti - zaključilo tradicionalno jesensko druženje v Štmavru, kjer so z raznolikim programom razveselili obiskovalce vseh starosti. Vrhunec dogajanja je bil nedeljski pohod, ki je potekal ob ugodnem vremenu in se ga je udeležilo okrog 140 ljudi. Ob domačinih so prišli pohodniki tudi iz bližnjih vasi in drugih krajev na Goriškem. Udeleženci so se zbrali nad osimsko cesto, nakar so se povzpeli do ruševin cerkvice sv. Valentina, kjer je duhovnik Jan Cvetek daroval mašo. Ob povratku so organizatorji na društvenem sedežu poskrbeli za pašto, meso na žaru, pečene kostanje in pijačo, druženje je ob veselem vzdušju potekalo do poznih popoldanskih ur.

Briškola in ples

Še pred pohodom na Sabotin so v petek v Štmavru priredili turnir v briškoli, na katerem je letos slavila Svetogorska četrt. V prvi skupini sta namreč slavila Nevio in Robert, v drugi pa Bruno in Lorenzo, ki so doma iz omenjenega območja goriške občine. Pri društvu, sta za Primorski dnevnik povedala Valentin Devinar in Katja Volpi, so zadovoljn tudi z udeležbo na sobotnem plesu, s katerim so želeli priložnost za druženje ponuditi predvsem mladini. »Mladi so prišli iz cele Goriške, odzvali pa so se tudi ljudje srednjih let. Večer je bil uspešen,« pravijo organizatorji. Za glasbo je poskrbel Peter Devinar.