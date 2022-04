Na Sabotinu zaživel nov multimedijski center

Prekrasno pomladansko jutro je včeraj na Sabotinu botrovalo odprtju novega multimedijskega centra z muzejsko zbirko, ki bo postal ena od osrednjih točk na že dobro uveljavljeni Poti miru. Vabilu občin Nova Gorica in Brda se je odzvalo veliko ljudi, predstavnikov oblasti, raznih kulturno-zgodovinskih ustanov in društev, ki so se zbrali ob gostinskem lokalu na Sabotinu. Med navzočimi so bili župan Občine Brda, Franc Mužič, podžupan Nove Gorice, Simon Rosič, župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk, in konzulka na veleposlaništvu Republike Poljske v Ljubljani, Kamila Duda-Kawecko. Pri uresničitvi projekta, ki bo nedvomno pripomogel k nadaljnji promociji Sabotina, Brd in celotne goriške pokrajine, je sodeloval tudi Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

MUZEJ ŽE V ČASU FAŠIZMA

Javnosti so odprli prenovljen objekt, ki stoji zraven delujočega gostinskega lokala in je bil veliko let povsem zanemarjen. Gre za objekt, ki tam stoji že od dvajsetih let prejšnjega stoletja, saj je bil v njem v času fašizma manjši muzej in je bil tudi bivališče stalnega oskrbnika. To je bil do leta 1943 Sisto Baitz, ded nepozabnega raziskovalca Sabotina, žal že preminulega Maria Muta. Objekt so leta 1947 prevzeli jugoslovanski graničarji, ki so leta 1972 zgradili novo stavbo, v kateri je danes gostišče, v starem poslopju pa so imeli skladišče.V novem centru bodo obiskovalcem na inovativen in privlačen način predstavili bogato dediščino prve svetovne vojne in soške fronte, prvič pa bo predstavljena tudi raznolika flora in favna zaščitenega območja Sabotin. Center je nastal v okviru strateškega projekta WALKofPEACE, Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom v okviru programu Interreg V-A Italija-Slovenija. Stavbi so kot dodatek prizidali še umetno izdelano kaverno, ki bo izletniku razložila, kako so živeli vojaki na Sabotinu.Kot lahko preberemo na oglasni deski pred vhodom v muzej, bo objekt odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih, in sicer med aprilom in oktobrom od 10. do 18. ure, med novembrom in marcem pa od 10. do 15. ure. V navedenih urnikih bo v muzeju vedno prisoten turistični delavec.

NA MEJI MED OBČINAMA

Včerajšnje odprtje je vodil Peter Szabo iz Nove Gorice, poznan kot odličen prevajalec v razne jezike, ki je predvsem poudaril, da zgodovina rada poveličuje zmage in vojskovodje, pozabi pa na žrtve vojnih spopadov. Rada pozabi tudi na naravne danosti, ki jih prevečkrat uničujemo z nesmiselnimi posegi. Pred samim prerezom traku so se zvrstili razni nagovori. Najprej je pred mikrofon stopil podžupan Nove Gorice, Simon Rosič, ki je opravičil odsotnost župana Klemna Miklaviča, ki je bil sočasno na sestanku v Ljubljani. Podžupan je povedal, da je zgodovina močno zaznamovala Sabotin, danes pa na srečo zmagujejo narava in ljudje, ki si želijo miru, prijateljstva in sožitja. Naš cilj je skupna bodočnost, je poudaril Rosič, kjer ne bo več mesta za strelske jarke in bodečo žico. Podobnih misli je bil tudi župan Brd, Franc Mužič, ki je ta projekt pozdravil kot skupno pobudo dveh občin. Kot zanimivost je navedel, da stavba muzeja stoji na ozemlju novogoriške občine, dvorišče pa spada v občino Brda. Oba sta se še posebno zahvalila lastniku gostišča Bogdanu Potokarju, ki že dolga leta skrbi za gostinsko ponudbo izletnikom in za ureditev okolja.