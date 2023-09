Na skupnem trgu startal eko reli v znamenju trajnostnega razvoja

Na Trgu Evrope/Transalpini se je danes dopoldne ob prisotnosti županov Nove Gorice in Gorice, Sama Turela ter Rodolfa Ziberne ter kobariškega župana Marka Matajurca začel Mahle 6. Eco Rally, ki bo danes in jutri potekal na Goriškem in na Krasu. Udeležuje se ga 20 posadk iz 10 različnih držav. Gre za točnostni reli, dirka namreč poteka po točnostnih preizkušnjah, na katerih pri voznikih preverjajo natančnost njihove vožnje. Smisel dirke je tako ohranjanje povprečne hitrosti, ki jo na določenem odmerjenem odseku ceste določi organizator in nikoli ne presega 50 km/h. Posadka mora prav tako celotno progo prevoziti v okviru cestno-prometnih predpisov.

Dirkalniki so s Trga Evrope/Transalpine zapeljali do Ločnika, nato skozi Jazbine in Števerjan v Goriška Brda. Po Soški dolini so vozili vse do Kobarida in Tolmina, od koder so se vrnili v Šempeter in Novo Gorico. Jutri bodo med drugim vozili po Krasu do Kopra in se nato zvečer spet vrnili na skupni trg.