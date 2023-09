Na Soči med raftanjem umrla oseba

Policisti iz policijske postaje Nova Gorica so bili malo pred 12. uro obveščeni o nesreči na reki Soči pri naselju Trnovo ob Soči v občini Kobarid.

Med raftanjem je prišlo do nesreče, pri kateri je ena oseba umrla, kljub takojšnji prvi pomoči in oživljanju na kraju nesreče, dva udeleženca pa sta se poškodovala.

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju tragične nesreče tudi druge pristojne službe: gorski reševalci GRS Tolmin, gasilci PGD Kobarid in reševalci NMP ZD Tolmin. O dogodku so obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter druge pristojne inšpekcijske službe.

Okoliščine nesreče, v kateri je glede na sedanje podatke umrl tuj državljan, policija v tem trenutku še preiskuje, zbira dodatna obvestila in opravlja druga nujna preiskovalna dejanja.