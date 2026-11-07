Na socialno stanovanje jih čaka »samo« še 295

Čakalna lista za dodelitev socialnih stanovanj v Gorici se je skrajšala. Trenutno, pojasnjuje vodstvo goriškega sklada Ater, je na njej 295 prošenj, kar pomeni, da je število prosilcev prvič padlo pod 300. K temu je prispevalo predvsem hitrejše dodeljevanje izpraznjenih stanovanj. Medtem ko je goriški sklad Ater v celotnem lanskem letu oddal 50 stanovanj, jih je prav toliko novim najemnikom dodelil že v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Do konca decembra namerava število dodelitev povečati na sto.

O stanovanjski problematiki in načrtovanih naložbah so predstavniki sklada in Občine Gorica razpravljali na srečanju, ki je potekalo oktobra v goriški mestni hiši. Pobudo zanj je dal član upravnega odbora sklada Ater Antonio Costa, udeležili pa so se ga župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornica za socialo Silvana Romano, predsednik sklada Daniele Sergon, podpredsednica Rosanna Tosoratti, generalna direktorica Raffaella Delai in predstavniki tehničnih služb.

»Seznam ljudi in družin, ki čakajo na stanovanje, mora ostati naša prednostna naloga. Prav zaradi njih smo pospešili dodeljevanje stanovanj,« je poudaril Sergon. Po besedah Antonia Coste je namen sodelovanja med občino in skladom Ater predvsem usklajevanje posegov ter učinkovitejša poraba razpoložljivih sredstev.

Poleg hitrejšega dodeljevanja stanovanj Ater načrtuje obsežne prenove stanovanjskih poslopij. V Gorico bo za ta namen priteklo skoraj pet milijonov evrov evropskih in deželnih sredstev. Približno štiri milijone evrov iz evropskega programa RePowerEU bodo namenili energetski prenovi 50 stanovanj v poslopjih v Ulici Grado ter ulicah Garzarolli in Torriani. Posegi so del širšega programa energetske sanacije socialnih stanovanj na Goriškem, njihov cilj pa je izboljšati bivalne razmere in zmanjšati stroške ogrevanja ter vzdrževanja.

Za omenjene posege je Ater že pridobil potrditev financiranja 65 odstotkov predvidenih stroškov iz programa RePowerEU, za preostalih 35 odstotkov pa čaka na odobritev državne družbe za energetske storitve GSE v okviru programa Conto Termico 3.0.

Dodatni milijon evrov iz programa ESRR bodo namenili prenovi drugega stanovanjskega poslopja v ulici Torriani, v katerem je 14 stanovanj. Gradbena dela naj bi se začela leta 2027.

Več naložb, manj stroškov

Predsednik sklada Sergon je ob tem poudaril, da je pridobitev skoraj petih milijonov evrov iz različnih virov financiranja pomemben rezultat strokovnega dela in sodelovanja z občino. Naložbe bodo po njegovih besedah omogočile obnovo stanovanjskega fonda, izboljšanje energetske učinkovitosti poslopij in zmanjšanje stroškov za najemnike.

Naslednji korak bo vključitev v novi državni stanovanjski načrt, na katerega se Ater že pripravlja. S sredstvi, ki naj bi jih zagotovili v njegovem okviru, nameravajo v Gorici obnoviti še sto stanovanj, ki so trenutno prazna oziroma zaradi dotrajanosti niso primerna za oddajo. S tem bi število praznih socialnih stanovanj v mestu zmanjšali za polovico.

»Obnoviti sto stanovanj in prepoloviti število praznih stanovanj pomeni konkretno odgovoriti na potrebe ljudi, ki še čakajo na dom, obenem pa ponovno oživiti celotna stanovanjska poslopja,« je poudaril Costa.

Zadovoljstvo ob skrajšanju čakalne liste je izrazil tudi župan Ziberna. Poudaril je, da je dostop do primernega stanovanja temeljni pogoj za dostojno življenje in socialno povezanost skupnosti. »Pred nami je še veliko dela, da bi odgovorili na vse potrebe, vendar sodelovanje s skladom Ater kaže, da smo na pravi poti,« je dejal.