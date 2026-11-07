Pri skupnih vprašanjih bo več usklajevanja

Pogovarjali so se o načinu dela, usklajevanju prednostnih nalog in opredelitvi vloge odborov pri oblikovanju skupnih čezmejnih projektov. V Gorici se je včeraj novo vodstvo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje prvič srečalo s koordinatorji stalnih odborov, ki jih je po novem pet, potem ko jih je bilo v prejšnjem mandatu sedem. Med poletjem so jih reorganizirali, da bi njihovo delovanje še bolje odražalo potrebe prostora in ključne izzive čezmejnega sodelovanja med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom - Vrtojbo.

Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje od konca septembra predseduje Vesna Humar, medtem ko je podpredsedniško mesto prevzel Livio Semolič, ki bo še naprej tudi koordinator odbora za energijo, urbanizem in okolje. Za koordinatorja odbora za promet in trajno mobilnost je bil, kot je znano, imenovan Alessandro Puhali. Roberta Chersevani je koordinatorka odbora za zdravje, šport in dobro počutje, Andrej Šušmelj odbora za izobraževanje, usposabljanje, univerzo in kulturo, Martina Murovec pa odbora za gospodarstvo in turizem.

Med včerajšnjim srečanjem so se koordinatorji dogovorili o načinu poročanja in sodelovanja. O delu odborov bodo redno poročali na skupščinah Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, s čimer želijo zagotoviti preglednost delovanja in boljše povezovanje med koordinatorji, skupščino in župani treh občin. Pomembno je, da bodo odbori pri svojem delu sledili pričakovanjem občin in njihovih prebivalcev ter da bodo njihove pobude izhajale iz dejanskih potreb prostora. Njihova naloga bo predvsem olajšati sodelovanje med tremi občinami in pomagati pri iskanju skupnih rešitev.

Načrtovanje naj bo usklajeno

»Ena od pomembnejših tem prihodnjega dela bo usklajevanje prostorskega načrtovanja na obeh straneh državne meje,« pojasnjuje Livio Semolič in poudarja, da bo treba skupaj analizirati potrebe in razvojne možnosti čezmejnega prostora ter pri pomembnejših odločitvah oblikovati skupne predloge. Pri vsakem večjem posegu oziroma načrtovani spremembi namembnosti prostora bodo tako preverjali, ali bi lahko predvidena ureditev koristila tudi širšemu čezmejnemu območju.

Nekateri koordinatorji so v tej vlogi prvič, zato so se na včerajšnjem srečanju pogovarjali tudi o delovanju odborov in o njihovi vlogi. Da bi odbori lahko začeli delovati v polnem obsegu, bodo sicer morali počakati na izide lokalnih volitev v Sloveniji, ki bodo v nedeljo, 15. novembra, morebitni drugi krog pa bo na sporedu dva tedna pozneje. Ponovno kandidirata oba sedanja župana: Samo Turel se v Novi Gorici poteguje za drugi mandat, v Šempetru-Vrtojbi se bo Milan Turk volivcem in volivkam predstavil petič.