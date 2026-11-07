V načrtu večnamenska stavba

Občina Doberdob namerava dotrajano stavbo v Vrtni ulici št. 10 porušiti in na njenem mestu zgraditi nov večnamenski objekt, v katerem bi uredili prostore za pošto, zdravniško ambulanto in domačo godbo na pihala Kras. Občinski odbor je na seji 30. oktobra sprejel sklep o pripravi študije izvedljivosti, s katero bodo preverili različne možnosti za uresničitev projekta.

Gre za zapuščeno stavbo v občinski lasti, ki stoji pod županstvom, v bližini parkirišča in novih polnilnic za električna vozila, ki jih je občina postavila v sodelovanju s podjetjem Poste Italiane. V njej je nekoč prebival občinski uslužbenec oz. obhodnik, danes pa je objekt zapuščen in v zelo slabem stanju.

»Za zdaj smo naročili študijo izvedljivosti, s katero bomo preverili možnosti za rušenje in novogradnjo. Na tem mestu bi radi uredili prostore za pošto in zdravniško ambulanto, v zgornjem nadstropju pa sobe za godbo na pihala Kras,« je za Primorski dnevnik pojasnil doberdobski župan Peter Ferfoglia.

Kdaj bodo porušili šolo?

Načrt je tesno povezan s predvideno rušitvijo stavbe osnovne šole Prežihovega Voranca, v kateri so trenutno poleg šolskih prostorov tudi pošta, sedež godbe in zdravniška ambulanta. Ker bo treba tudi to stavbo porušiti, saj ne ustreza sodobnejšim varnostnim predpisom, mora občina poiskati nove prostore tudi za dejavnosti, ki zdaj potekajo v njej.

»Tudi ta projekt razvijamo z mislijo na prihodnjo rušitev stare šole. Ko nas je ob nedavnem slavnostnem odprtju telovadnice obiskal deželni odbornik Pierpaolo Roberti, nas je spodbudil, naj nadaljujemo z načrtovanjem nove večnamenske stavbe in zaprosimo za deželna sredstva,« je povedal Ferfoglia. Poudaril je, da gradnja objekta v Vrtni ulici ni vključena v finančni načrt za novi šolski center, zato bo morala občina zanjo pridobiti dodatna sredstva preko postopka usklajevanja z Deželo (t. i. concertazione). Najprej bodo pripravili študijo izvedljivosti, sledila bo vložitev prošnje, je pojasnil župan.