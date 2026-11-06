Nekdanjo tramvajsko remizo v Gorici čaka preobrazba

Nekdanjo tramvajsko remizo na Trgu Saba v Gorici čaka celovita preobrazba. Območje v bližini železniške postaje naj bi v prihodnjih letih postalo sodobno intermodalno vozlišče z večnadstropnim parkiriščem, hkrati pa nov javni in kulturni prostor, ki bo povezal zgodovinsko dediščino z novimi potrebami mesta. Naložba je ocenjena na 4,55 milijona evrov, financirana pa bo iz evropskih sredstev programa PR FESR Furlanije - Julijske krajine 2021–2027.

Pomemben doprinos študentov

Električni tramvaj je imel v Gorici pomembno vlogo pri razvoju mestnega javnega prometa v prvi polovici 20. stoletja. Njegova uvedba je bila povezana predvsem s potrebo po boljši povezavi med obema železniškima postajama – južno železniško postajo in severno, današnjo novogoriško postajo. Zadnji tramvaj je zapeljal 15. aprila 1935.

Urbanistično zasnovo projekta prenove tramvajske remize so pripravili na Fakulteti za inženirstvo in arhitekturo tržaške univerze v Gorici v sodelovanju z goriško občino. Sodelovanje je posebej pohvalila podžupanja Chiara Gatta. Raziskava se je začela v študijskem obdobju 2020–2021, ko so študenti in raziskovalci proučevali območje železniške postaje in nekdanje tramvajske remize ter pripravili predloge njegove prihodnje ureditve.

Izsledke raziskave bodo javnosti predstavili na razstavi, katere odprtje bo 13. novembra ob 17. uri v univerzitetni knjižnici v Ulici Alviano. Sledil bo tudi posvet 17. decembra, ki bo obravnaval vprašanja prenove zapuščene dediščine in ponovne uporabe.

Načrt predvideva ureditev intermodalnega središča, ki bo povezovalo železniški in avtobusni promet ter taksi službo. Predvideni so nov avtobusni terminal, postajališče za taksije in večnadstropno parkirišče z najmanj 90 parkirnimi mesti. Objekt nekdanje remize bodo obnovili in mu namenili kulturne ter javne vsebine. Ob njem naj bi uredili tudi nov javni prostor s pokritim trgom, zelenimi površinami ter povezavami za pešce in kolesarje.

Preliminarni načrt naj bi odobrili do junija 2027, razpis za izvedbo del pa objavili proti koncu istega leta. Začetek gradnje je predviden sredi leta 2028, dela pa naj bi trajala leto in pol.