Na območju Kanala ob Soči policisti zasegli konopljo

Med hišno preiskavo pri tujem državljanu v enem od naselij v občini Kanal ob Soči so policisti zasegli rastline, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Ker je prekoračil dovoljeni čas bivanja na območju schengenskega prostora, so mu izrekli globo in izdali odločbo o vrnitvi.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v torek na podlagi odredbe pristojnega okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 51-letnem moškem, državljanu Združenega kraljestva, v enem od naselij v občini Kanal ob Soči. Pri izvedbi hišne preiskave je sodeloval tudi policist vodnik službenega psa s službenim psom iz EVSP Miren - Sektor uniformirane policije PU Nova Gorica.

Med preiskavo so našli in zasegli osem sadik zelene rastline, visokih od 1,5 do 2,3 metra, za katero sumijo, da gre za konopljo, več stebel iste rastline, ki so bila v fazi sušenja, ter plastično embalažo z delci posušene zelene rastline. Zasežene rastline in rastlinske delce so poslali v analizo. Po prejemu rezultatov bodo policisti glede na ugotovitve izvedli ustrezne ukrepe v skladu z določbami Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Poleg tega je 51-letni državljan Združenega kraljestva prekoračil dovoljeni čas bivanja na območju schengenskega prostora, zato so mu izrekli globo zaradi kršitve Zakona o tujcih, izdali so mu tudi odločbo o vrnitvi.