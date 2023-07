Na »šov večerji« tudi Lokanda Devetak in gostilna Pri Lovcu

»Tradicije ne smemo banalizirati in inovacije ne smemo zavračati,« je načelo, pod katerim se je 20 izmed najbolj kakovostnih gostinskih dejavnosti v deželi leta 2000 združilo v konzorcij Friuli Venezia Giulia Via dei sapori. Če je bil prvotni namen pridobiti na prepoznavnosti posameznih gostincev, je danes konzorcij postal pravi ambasador bogate in raznolike deželne kulinarične tradicije. V letih je pridobil na ugledu, njegove »šov večerje« pa so postale nepogrešljiv dogodek za vsakega gurmana.

Po uspešno izpeljanem večeru pred nekaj tedni na Gradu Spessa bodo sladokusci v torek, 25. julija, lahko uživali tudi v Gradežu, kjer bo - kar na plaži - na sporedu nova »šov« večerja. »Take dogodke prirejamo že 20 let. Na prvi letošnji šov večerji v Spessi smo prodali približno 800 vstopnic, na dogodek so se odzvali iz bližnje Slovenije in Avstrije, prisotni so bili tudi turisti iz Švice in Nemčije ter bolj oddaljenih krajev, kot sta Jordanija in ZDA,« razlagajo pri konzorciju. Na večerji v Gradežu bo sodelovalo 25 restavracij, med katerimi sta Lokanda Devetak in Pri Lovcu (Subida). Kulinarične mojstrovine bodo dopolnjevali vinarji, med katerimi bodo kmetije Edi Keber, Gradis’ciutta in Zidarich.

Šov večerja se bo na novi lokaciji, na plaži pred antičnim kopališčem v neposredni bližini Parka vrtnic, začela ob 19.30. Vstopnina znaša 80 evrov. Ker je število mest omejeno in povpraševanje veliko, pri konzorciju pozivajo, naj zainteresirani čim prej rezervirajo vstopnice. Več informacij je na voljo na spletni strani www.friuliviadeisapori.it.