Zlata grla spet v ustaljeni obliki

Prijave na 23. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata grla so odprte do ponedeljka, 2. marca. Revija bo letos potekala 17. in 18. aprila v Kulturnem centru Lojza Bratuž v Gorici ter se po posebni lanskoletni izdaji ob Evropski prestolnici kulture vrača k ustaljeni obliki tekmovalnega in netekmovalnega koncerta. Lani je dvodnevni program odprl koncert Škrjanček poje, žvrgoli, na katerem je nastopil več kot sedemdesetčlanski združeni otroški zbor pod vodstvom Mateje Černic.

Na revijo se lahko prijavijo otroški in mladinski pevski zbori iz Slovenije in Italije. Zlata grla že vrsto let povezujejo slovenske pevce z obeh strani meje, v zadnjih izvedbah pa se jim pridružujejo tudi italijanski zbori. Vsak zbor se na odru predstavi z najmanj eno slovensko ljudsko in eno slovensko umetno skladbo. S tem organizatorji spodbujajo zborovodje, da posegajo po bogati zakladnici slovenske zborovske glasbe ter širijo slovensko pesem in besedo tudi v italijanski prostor.

Temeljni namen revije ostaja nespremenjen: mladim pevcem ponuditi kakovostno koncertno izkušnjo, priložnost za skupno delo in jasen cilj skozi sezono – dobro pripravljen nastop pred občinstvom in strokovno žirijo. Tekmovalni koncert spremlja tričlanska strokovna žirija, ki zborovodjem po nastopu poda tudi strokovne napotke za nadaljnje delo.

V žiriji tri pedagoginje

Letos bodo zbore ocenjevale glasbene pedagoginje Mateja Černic, Barbara Kovačič in Andreja Štucin Cergol. Vse tri imajo bogate izkušnje z otroškimi in mladinskimi zbori. Mateja Černic je dolgoletna članica umetniškega in organizacijskega odbora revije ter večkrat nagrajena udeleženka. Barbara Kovačič je redna udeleženka Zlatih grl in tudi nekdanja članica žirije; lani je njen OPZ Siničke prejel zlato priznanje z odliko. Andreja Štucin Cergol se na revijo vrača po odličnih uspehih izpred več kot desetih let z OPZ OŠ Livade, letos pa bo prvič sodelovala kot žirantka.

Razpis 23. izvedbe je objavljen na Facebook strani in Instagram profilu revije. Za morebitna vprašanja je na voljo naslov elektronske pošte zlatagrla@gmail.com. Revijo prireja Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice.