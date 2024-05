Na strani go2025.eu tudi turistične informacije

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje bo v torek predstavilo nadgradnjo platforme GO! 2025, digitalnega pripomočka, ki povezuje turistično in kulturno ponudbo čezmejnega območja. V sodelovanju z osrednjimi turističnimi in drugimi deležniki čezmejnega območja bodo na spletni strani go2025.eu odslej dostopne tudi turistične informacije. Uporabniki platforme bodo lahko informacije našli v slovenščini, italijanščini in angleščini, in sicer znotraj čezmejnega zemljevida (Borderless map), kjer bodo označene razne zanimivosti, aktualni dogodki ter predlogi za prenočevanje, hrano in pijačo.

Pri podpisu pogodbe o sodelovanju s platformo GO! 2025 bodo prisotni tudi predstavniki zavoda PromoTurismo FVG, Fundacije Goriške hranilnice, zveze Confcommercio, Fundacije Aquileia, Dežele FJK, fundacije Poti miru v Posočju, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, Zavoda za turizem Idrija, Zavoda za Turizem Miren–Kostanjevica, Kulturnega doma Nova Gorica, DMO Turizem Benečija, Fundacije Coronini Cronberg, gradeške družbe Git in Goriškega muzeja.