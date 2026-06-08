Na Tolminskem v nesreči z viličarjem umrl 30-letnik

Na Mostu na Soči je v soboto okoli 2. ure v nesreči z viličarjem izven delovnega časa umrl moški. Na parkirišču gospodarske družbe se je med obračanjem v levo viličar prevrnil na desni bok. 34-letni voznik je zapustil kabino, 30-letnik pa je padel z zadnjega dela vozila in zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s PU Nova Gorica.

Prisotni so poškodovanemu 30-letniku nemudoma nudili prvo pomoč in ga oživljali do prihoda reševalcev. Po prihodu so oživljanje nadaljevali tudi reševalci, vendar je bilo neuspešno. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Vozniku viličarja so kasneje nudili zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Na kraju dogodka so bili policisti in kriminalisti, ki so o dogodku obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Prav tako so policisti o nesreči obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov na policiji dodatnih informacij trenutno ne morejo posredovati.