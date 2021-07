Na Travniku nocoj prvi film, jutri Pupi Avati

Danes se uradno začenja 40. izvedba filmskega festivala Sergio Amidei. Na novi lokaciji na Travniku bodo ob 21. uri predvajali uradni promocijski video festivala režiserja Davida Del Degana, sledil pa bo napovednik druge sezone nadaljevanke Volevo fare la rockstar ob prisotnosti goriškega režiserja Mattea Oleotta. Nato bodo zavrteli prvi film, ki se poteguje za nagrado za najboljši scenarij, in sicer Un altro giorno režiserja Thomasa Vinterberga.

Jutrijšnji program bodo posvetili režiserju Pupiju Avatiju, ki je tudi letošnji prejemnik nagrade za življenjsko delo. Sobotni program se bo začel s predvajanjem drugega filma, ki se poteguje za nagrado Amidei, in sicer film Miss Marx režiserke Susanne Nicchiarelli, ki ga bodo predvajali ob 10. uri v Kinemaxovi dvorani. Ob 14. uri bo sledilo predvajanje filma Zeder režiserja Pupija Avatija iz leta 1983, ob 16. uri pa bodo zavrteli Avatijev film Regalo di Natale. V sklopu niza Avere 40 anni. Scritture italiane 1981, s katerim želijo posebno obeležiti 40. obletnico festivala s filmi iz leta 1981, bodo ob 16. uri v Kinemaxu predvajali film Fantasma d'amore Dina Risija. Filmski popoldan bo zaključilo predvajanje filma izven programa: ob 19.20 bodo v veliki dvorani goriškega Kinemaxa predvajali film Rasa mladega goriškega avtorja in režiserja Alexandra Faganela. Protagonist kratkometražnega filma je mladi študent, ki ga preplavljajo občutki iz preteklosti, hkrati pa se ne more izražati z lastnim jezikom – filmom – zaradi omejitev, ki jih prinaša pandemija. Kratkometražnik je odlična promocija goriškega, tržaškega in gradeškega prostora, saj so ga snemali na goriškem gradu, na otoku Cona in v tržaški industrijski coni. Drugi dan festivala Amidei se bo zaključil ob 21. uri na Travniku, ko bodo predvajali film Lei mi parla ancora, ki ga je Pupi Avati napisal v sodelovanju s Tommasom Avatijem. Pred filmom bodo zavrteli tudi režiserjev video pozdrav.