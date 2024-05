Za šolo 300 malih in velikih pohodnikov

Skoraj 300 ljudi se je udeležilo nedeljskega Pohoda po goriškem Krasu, ki so ga priredila vrhovska društva. K široki udeležbi je botroval topel in sončen dan, pa tudi lanski uspeh prireditve in organizacijske sposobnosti neutrudnih Vrhovcev, ki so se letos odločili, da bodo z izkupičkom pohoda pripomogli k oživitvi stavbe nekdanje vaške šole. Po 12-kilometrski trasi so bile posejane postojanke s hrano in pijačo, igrale so harmonike, za zaključek so na sedežu društva Danica pripravili še kosilo za vse.