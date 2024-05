V skladišču 26 v Starem pristanišču bodo 18. maja ob 18. uri slovesno odprli razstavo Od Ljubljane do Trsta - nabrežinski, kraški in istrski kamen v Italiji in po svetu, snovno potovanje po kulturi kamna, na katerem bo obiskovalec spoznal zgodovino kamna, njegovo uporabo v arhitekturi in umetnosti in njegove poti v svet. Za eno najobsežnejših in najbolj razčlenjenih razstav o kamnu, ki bo na ogled brezplačno do 14. julija, stoji skupina Ermada Flavio Vidonis v soorganizaciji z Občino Trst in ob podpori Dežele FJK.

Razstava bo ponujala več kot 500 fotografij in razdeljena bo na več sekcij posvečenih kraškemu in istrskemu kamnu ter njegovi vlogi v gospodarskem in družbenem razvoju, je na včerajšnji predstavitvi v palači Economo Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJk poudaril predsednik skupine Ermada Massimo Romita. Zelen itinerarij bo obiskovalcu ponudil podjetniško zgodovino in osebno življenje Gustava Tönniesa, rojenega leta 1814 na Pomorjanskem na južni obali Baltskega morja. Njegov lik je včeraj obudil Stojan Jakopič od Slovensko-švedskega društva. Gustav je bil tesar, tovarnar, stavbenik, industrialec in poslovnež, verjetno med najpomembnejšimi s Kranjske v drugi polovici 19. stoletja. Sodeloval pri gradnji železniških postaj na progah Ljubljana–Trst in Ljubljana–Trbiž. V Trstu je zgradil skladišča v pristanišču in železniško postajo. V letih 1845–1884 je njegovo podjetje delovalo tudi v Gradcu, Trstu in Trbižu. Kupil je kamnolome v Nabrežini, Momjanu in Repentabru, po njegovi smrti jih je do leta 1918 upravljal sin Emil.

Rumena pot bo vodila med tržaške palače iz kraškega kamna, tu pa tam bodo na ogled tudi njihove lesene makete. Po oranžni poti bo za kamnom mogoče stopiti dlje, v Italijo in v svet – od Benetk do Milana, Padove in Turina in vse do Budimpešte, Pariza, Frankfurta ali Dunaja.