Na turkizno barvo GO! 2025 so se vsi zelo navezali

Besedna zveza Evropska prestolnica kulture 2025 nam v misli takoj prikliče turkizno barvo Soče. Značilni odtenek smo namreč predvsem od 8. februarja dalje videli v izložbah goriških in novogoriških trgovin, knjigarn, na avtobusih, letakih, ulicah. Ponekod lahko celo naročimo turkizni koktajl ali sladico. Mnogi pa barvo nosijo tudi vsak dan na sebi. Med najbolj popularnimi spominki, ki so nastali v sklopu GO! 2025, so namreč znamenite gumijaste zapestnice. Slednjih so od leta 2023 naročili več kot 90 tisoč, od katerih so večino brezplačno razdelili na najrazličnejših dogodkih doma in po svetu, sporočajo z Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO. »Ni slučaj, da se na raznih prodajnih točkah dobi različne spominke. Želimo namreč prav spodbuditi obiskovalce, da čim več krožijo in mesti doživijo kot celoto,« razlaga direktorica EZTS GO Romina Kocina.

Vsak izdelek je premišljen in v sebi nosi sporočilo brezmejnosti. Obenem so skušali izbirati trajnostne materiale, ki se jih lahko reciklira. »Zavestno smo se odločili za izdelavo nogavic. Gre za par različnih nogavic, ki pa vseeno pašeta skupaj. Tako tudi vezalki, kjer je ena turkizna in ena bela, tvorita par in se povezujeta,« vodja marketinga GO! 2025 Andreja Repič Agrež obrazloži simbolno povezavo med izdelki in Goricama. Na voljo pa so tudi majice, čepice, sestavljenke in poseben domino s simboli Goriške. Brošk že skoraj ni več.

Tudi na turkizno barvo in slogan GO! Borderless so se vsi zelo navezali. »Začetno smo izdelovali le bele in črne majice, potem pa smo zaradi visokega povpraševanja naročili še turkizne,« pravi Andreja Repič Agrež.

Na vprašanje, ali snujejo kak poseben izdelek za zaključni decembrski dogodek EPK 2025, sogovornici odvračata, da še ne. Prvič, ker je še veliko materiala na zalogi. Drugič pa, ker z zaključnim dogodkom ne bo vsega konec in bosta turkizna barva in moto GO! Borderless ostala tudi v prihodnosti kot simbola združenih Goric. »Nadejam se, da bosta res postala naša blagovna znamka,« pravi Romina Kocina in poudarja, da so si zaradi tega že od začetka prizadevali za registracijo.