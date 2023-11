Na ulici so mu svetovali repo, čevapčiče in ljubljanski zrezek

Rimski kuharski mojster Alessandro Borghese se je v torek potepal po Gorici in nagovarjal mimoidoče. Spraševal jih je za nasvete v zvezi z jedmi, ki jih mora pokusiti med svojim bivanjem v Gorici. Repo, čevapčiče, ljubljanski zrezek, so mu odgovorile nekatere sogovornice. Pogovore je objavil na svojem Instagram profilu, kjer si je mogoče ogledati tudi nekaj fotografij. Na eni je Borghese na Transalpini/Trgu Evrope, na drugih v raznih krajih po mestu, tudi pred eno izmed štirih restavracij, ki tekmujejo v oddaji 4 ristoranti, zaradi katere je rimski kuharski mojster prišel v Gorico. Snemanje se je začelo v ponedeljek in bo trajalo do četrtka.

»Predvidna, plemenita, zamišljena, včasih nezaupljiva. Evropska prestolnica kulture 2025. Gorica je od vedno stičišče različnih kultur. Legende in zgodovina se prepletajo prav na vsakem trgu in med spomeniki. Melting pot je še vedno opazen v njenih lepotah in še zlasti v njeni kuhinji,« je o Gorici Borghese zapisal na svojih družbenih omrežjih in hkrati opozoril, da gre za »najlepša odprta vrata Italije«.