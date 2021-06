Na večernih projekcijah festivala Amidei sedem filmov

Večerne projekcije festivala Sergio Amidei bodo letos prvič potekale na goriškem Travniku, ki bo 29. julija tudi prizorišče slovesne izročitve nagrade za najboljši scenarij. Zanjo se poteguje sedem evropskih celovečernih filmov, ki jih je izbrala festivalska žirija. V njenem imenu je včeraj pozdravil scenarist in režiser Francesco Bruni, ki se je z ostalimi udeleženci predstavitve letošnjega festivalskega programa povezal v videokonferenco. Povedal je, da žiranti niso imeli lahkega dela, saj so vsi tekmujoči filmi zanimivi in kakovostni, naposled pa so le prišli do skupne odločitve.

Za nagrado za najboljši scenarij tekmujejo Un altro giro režiserja Thomasa Vinterberga, ki je scenarij napisal s Tobiasom Lindholmom, Il cattivo poeta Gianluce Jodiceja, Est - Dittatura Last Minute Antonia Pisuja, The Father - Nulla è come sembra režiserja Floriana Zellerja, ki se je pod scenarij podpisal s Christopherjem Hamptonom, Miss Marx Susanne Nicchiarelli, Non odiare režiserja Maura Mancinija (scenarij je napisal z Davidejem Lisinom) in Volevo nascondermi, ki ga je zrežiral in skupaj s Tanio Pedroni napisal Giorgio Diritti.