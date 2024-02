Na voljo šest fakultet in Akademija umetnosti

Informativni dnevi Univerze v Novi Gorici (UNG) bodo potekali v petek, 16. februarja, od 10. do 17. ure, in v soboto, 17. februarja, od 10. do 13. ure. Za vse, ki se dogodkov ne bodo mogli udeležiti v živo, je univerza pripravila spletno različico programa informativnih dni z dogodki na daljavo.

Kandidati za vpis bodo spoznali študijske programe z vsebinami, ki jih na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ni. Predstavljene bodo zaposlitvene možnosti, mladi pa se bodo lahko srečali tudi s študenti univerze, ki bodo z njimi delili svoje študijske izkušnje. Predstavili jim bodo tudi možnosti štipendij UNG ter štipendije Fundacije UNG za nadarjene in štipendije za športnike ter letošnjo novost za študente – brezplačen vsakodnevni organizirani prevoz iz Ljubljane. Pod okriljem UNG deluje šest fakultet (Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za podiplomski študij) in Akademija umetnosti. V študijskem letu 2023/24 se na UNG izobražuje 476 študentov iz 58 držav, pri čemer delež mednarodnih študentov znaša 63 odstotkov. UNG se ponaša z visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov; v enem letu po diplomi po podatkih Kariernega centra iz lanskega novembra le 1,7 odstotka diplomantov še ne najde zaposlitve.

Pestra paleta programov

V študijskem letu 2024/25 je na voljo 7 dodiplomskih, 9 magistrskih in 8 doktorskih študijskih programov. Na dodiplomskih študijskih programih je razpisanih 230 mest na rednem študiju in 5 mest na izrednem študiju, na magistrskih študijskih programih 195 mest na rednem študiju in 21 mest na izrednem, na doktorskih študijskih programih pa 80 mest na rednem študiju. Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe je od 20. februarja do 20. marca.