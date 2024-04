Na voljo več kot sto delovnih mest

V preddverju tržiške mestne hiše prirejajo v sredo, 8. maja, zaposlitveni sejem. Na voljo je več kot 100 delovnih mest, tako imenovanega »recruting day« se bo udeležilo 12 različnih podjetij. Zaposlitveni sejem prireja Dežela FJK v sodelovanju z Občino Tržič in agencijo za delo MAW.

V Tržiču bodo iskali razne profile: inženirje, uradnike, vrtnarje, upravljavce pokopališč, peke, slaščičarje, računovodje, električarje in še druge. Podjetja, ki se bodo udeležila zaposlitvenega sejma, so: Artco servizi, Metalinox in Pulitecnica Friulana iz Videmske, Fidema Group, Gaia glutenfree, Libherr Italia, Sofidel in Videlio HMS Operations iz Tržiča, Miko iz Gorice, Mondi iz Gradišča in Mondi iz Devina ter Ondulati e imballaggi iz Vileša.

Prijave sprejemajo na spletni strani Dežele FJK do 28. aprila. Med 29. aprilom in 7. majem bodo izbrani kandidati prejeli sporočilo z dodatnimi informacijami za udeležbo na zaposlitvenem sejmu.