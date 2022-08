Po cestah, ki vodijo na Vrh, se lahko peljejo le stanovalci, saj sanacija pogorišča na Brestovcu in v okolici še poteka. V nedeljo opoldne je spet zagorelo pri prvi hiši pri Cotičih, kjer je bila za pogasitev ognjenih zubljev potrebna tudi pomoč helikopterja. Iz pogorišča se je v več krajih kadilo tudi včeraj, ko je bil popoldne ravno tako spet na delu helikopter, ki je zajemal vodo pred vrhovskim sedežem civilne zaščite.

Na Vrhu so zlasti v nedeljo opazili več kolesarjev in avtomobilistov, ki niso domačini, čeprav je dostop v vas dovoljen le stanovalce. Še enkrat velja zato ponoviti, da radovedneži, ki bi si radi ogledali posledice požara, zaenkrat še ne smejo na Vrh, saj saj s svojo prisotnostjo lahko ovirajo gasilce, gozdno policijo in civilno zaščito.