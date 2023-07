Na Vrhu v znamenju vitovske in Ligurije

Družina Devetak in organizatorji Vitovske in Morje – Društvo vinogradnikov s Krasa – so se na uvodni večerji festivala v Lokandi Devetak ponovno izkazali: udeleženci so degustirali odlična vina, ponujeni hodi so bili na visokem nivoju, vzdušje je bilo enkratno.

Na dvorišču so gostom ponudili v glavnem sveže vitovske posestev Bajta, Budin, Cacovich, Grgič, Kocjančič, Merlak, Damijan Milič, Stanko Milič, Škerlj, Škerk in Zidarich. Letošnji gost kraških vinarjev je bilo posestvo Casa del Diavolo iz kraja Castiglione Chiavarese nad Genovo z vinom Bianchetta Genovese Portofino DOC Ciana 2021. Iz istega področja nad zalivom Tigullio prihaja tudi letošnja gostujoča gostilna La Brinca, ki je za prigrizek ponudila izvrstni domači pesto na ligurski pogači. Tega so prisotnim nudili s prigrizki, ki jih je pripravila ekipa vodje kuhinje Gabrielle Cottali.

Večerjo pri mizi je uvedel Prebugluin di Ne, preprosta, a vrhunska predjed: kepica višinskega krompirja s črnim zeljem, česnom in mešanico krajevnih dišav, ob kateri so ponudili macerirano vino Bianchetto genovese Ex-18 letnik 2020 kleti Casa del Diavolo. Sledili so vrhunski rezanci s črnim česnom Macino, mleto slanino Pestat iz Fagagne, omako rdeče čebule, črnim česnom in ocvrto vijolično čebulo. Z rezanci, ki so po naši oceni med najboljšimi testeninami, kar jih je kdajkoli ponudila Lokanda Devetak, so postregli kapljico dveh kleti: macerirano belo 100% garganega Contame 2017 vinarja Nevia Scale iz Evganskih gričev in macerirano briško malvazijo 2018 Aleksa Klinca iz Medane.

Prvi glavni hod – z dišavicami polnjeni zajec, ki ga je ponudila gostilna La Brinca – je bil zares dober: mehak, poln v ustih, nepozaben. Prilegla sta se mu tako vermentino Bianco Oua 2021 ligurskega posestva La Riccola kot rdeči Nebbiolo Langhe 2021 kmetije Cascina delle Rose iz Barbaresca v Piemontu. Drugi glavni hod, tokrat iz kuhinje gostiteljev, je bila panirana prepelica s papriko, kateri je Uštili paril vrhunski Barolo tradizionale 2018 Alberto Burzi iz kraja La Morra in ligursko vino granaccia Orcio Più posestva La Ricolla. Uspešno uvodno večerjo festivala Vitovska in morje je zaključil hod izpod rok Mihaele Devetak, sladica tiramisù z vitovsko.