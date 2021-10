Na vrnitev slovenskih filmov v Kinemax bo treba počakati

Na vrnitev filmov v izvirnem jeziku in s slovenskimi podnapisi v goriški Kinemax bo treba še nekoliko počakati. V kinodvorani na Travniku so namreč prekinili predvajanje filmov v slovenščini, ker je prehajanje meje za mnoge, ki nimajo covidnega potrdila, še otežkočeno, saj bi potrebovali bris. »Ker bi v tem trenutku veliko ljudi iz Slovenije ne moglo priti, smo se odločili, da preložimo predvajanje teh filmov. V načrtu smo imeli filmov Ghostbusters: Legacy in The Eternals. Upam, da se bodo razmere čim prej izboljšale in bomo te filme lahko predvajali,« pravi direktor družbe Transmedia Giuseppe Longo.

Filme v originalnem jeziku s slovenskimi podnapisi so si gledalci lahko v goriškem Kinemaxu prvič ogledali avgusta lanskega leta. »Takrat je odziv bil dober, prišlo je tudi veliko pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanskih družin, katerih otroci obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom,« se spominja Longo. Predvajali so namreč slovensko verzijo fantazijske dogodivščine studia Pixar/Disney z naslovom Naprej (Onward). Poleg filmov družbe Disney bodo, ko bo ponudba v slovenščini spet zaživela, v Kinemaxu predvajali tudi filme družbe Warner. »Upam, da bomo lahko ponudbo še razširili, ko bo enkrat zadeva stekla,« pravi Longo.