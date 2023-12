Nacionalno vprašanje pred prizadevanjem žensk za enakopravnost

Ženske so v Italiji dobile volilno pravico šele po drugi svetovni vojni. Vlogi žensk v politiki v FJK med sponami tradicije in prizadevanji za emancipacijo je posvečen večletni raziskovalni projekt, ki so ga v torek predstavili v Kulturnem domu. Na posvetu Che genere di voto so bili pod drobnogledom zametki ženskega političnega udejstvovanja na volitvah v letih 1946-1951. Posvet sta organizirala deželni ANPI-VZPI in zveza žensk Se non ora quando? iz Vidma. Slednja je v Furlaniji že izvedla obširno raziskavo in gradivo predstavila na 15 panojih v Kulturnem domu. Raziskovalni projekt se nadaljuje na Goriškem. Na posvetu so raziskovalke predstavile prve izsledke, raziskava bo nato segla še na Tržaško.

Projekt je predstavila Antonella Lestani, v imenu zveze Se non ora quando? pa je pozdravila Maria Pia Tamburlini. Zgodovinarka Anna Di Gianantonio je nato orisala družbeni okvir v tistih letih na Goriškem, ki so ga zaznamovali posledice vojne, etnični konflikti, dramatične ekonomske in družbene razmere. Gorica je Italiji pripadla šele septembra 1947, zato so prve volitve tu bile kasneje kot drugod po Italiji. Zgodovinarka je izpostavila brutalne pritiske za italijanstvo Gorice, ki jih je oblast pod taktirko Alcideja De Gasperija in Giulia Andreottija, takrat na čelu urada za obmejne kraje, izvajala po razmejitvi. Po eni strani je to pomenilo veliko denarja in politične potuhe italijanski nacionalistični desnici, po drugi diskriminacijo in surovo nasilje nad Slovenci ter levico, osumljeno protiitalijanstva. Nacionalno vprašanje je prikrilo vse druge socialne in politične delitve. Tudi prizadevanje žensk za enakopravnost je bilo potisnjeno v ozadje.