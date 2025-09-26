Nad varnostjo bodo namesto kamer bdeli usposobljeni občani

»V času, ko se veliko govori o umetni inteligenci, smo se odločili, da bomo nekoliko spremenili strategijo in se raje posluževali družbene inteligence,« je včeraj dejal goriški občinski odbornik za varnost in mobilnost Francesco Del Sordi. V dopoldanskih urah sta namreč na goriški prefekturi na Travniku prefektinja Ester Fedullo in župan Rodolfo Ziberna podpisala sporazum o nameri za vzpostavitev lokalnih varnostnih sosvetov.

Brez uniform ali simbolov

V prihodnjih dneh bodo določili, v katerem predelu mesta bodo izvedli pilotni projekt skupnostnega preprečevanja kriminalitete, nato bodo potekali zbiranje prijav in selekcija sodelujočih ter usposabljanje. Računajo, da bo projekt stekel pred koncem letošnjega leta.»Jasno mora biti, da nikakor ne gre za patruljiranje,« je zagotovil Del Sordi.

Občani, ki bodo člani varnostnih sosvetov, ne bodo nosili nobenih uniform in nikakršnih posebnih znakov, je pojasnil župan. Goriška občina bo zbirala prijave ljudi, ki bi radi pristopili k projektu. »Občani bodo pod vodstvom koordinatorja sodelovali s policisti, nikakor pa jih ne bodo nadomeščali,« je poudarila prefektinja.