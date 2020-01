Nadzorne kamere bodo dobili tudi v Doberdobu

Na širšem območju, ki zaobjema občine Turjak, Doberdob, Špeter ob Soči, Zagraj in Štarancan, bodo v kratkem dobili nove kamere za prepoznavanje registrskih tablic. Medobčinska unija Kras, Soča, Jadran bo za ta projekt uporabila 63.000 evrov; gre za državna sredstva, ki so leta 2017 bila namenjena občanom za namestitev varnostnih naprav na zasebnih stavbah. Denar, ki ga občani niso izkoristili, bo medobčinska unija namenila za vzpostavitev videonadzora na cestah. Na območju doberdobske občine naj bi namestili dve kameri: med možnimi lokacijami na pokrajinski cesti 15, ki iz Doberdoba pelje proti Ronkam, je odsek v središču vasi v bližini trgovine z jestvinami.

Podatke o registrskih tablicah avtomobilov, ki jih »ujamejo« nadzorne videokamere, pregledujejo varnostni organi. Na podlagi registracij lahko karabinjerji in policija izsledijo ukradene avtomobile ali vozila, katerih vozniki so odgovorni za druga kazniva dejanja, lahko pa tudi preprosto preverijo, ali so lastniki avtomobila poskrbeli za zavarovanje in plačilo avtomobilske takse.