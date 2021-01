Nagrada ... iz srca

Časa za praznovanje ni bilo. Takoj po zagovoru diplomskega dela, tako rekoč čez noč, so se namreč znašli v bolnišničnih oddelkih, in to v enem izmed najtežjih trenutkov – morda najtežjem – v sodobnem času. Zato je vinarsko podjetje Primosic z Oslavja čutilo dolžnost, da se 24 mladim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki so diplomirali v prejšnjih mesecih na tržaški univerzi in so se takoj zaposlili na covid oddelkih goriške in tržaške bolnišnice ter v krminskem domu za dolgotrajno oskrbo, zahvali s simbolično nagrado, ki pa prihaja iz srca.

Od tod tudi ime akcije Cuore Giallo per gli infermieri di Gorizia e Trieste (Rumeno srce za goriške in tržaške bolničarje), ki se je zaključila včeraj v goriškem Palace hotelu z nagrajevanjem mladih zdravstvenih delavcev. Vsak izmed njih je dobil darilno kartico v vrednosti 105 evrov za nakupe v trgovinah, ki so sodelovale z oslavsko kletjo pri dobrodelni akciji. Prispevali so vsi, ki so med 6. decembrom in 6. januarjem kupili steklenico peneče rebule Ribolla Noir podjetja Primosic.

»Ideja za nabirko je vzklila, potem ko sem slišal pričevanje ene izmed vas, mlade diplomantke, ki se je takoj po zaključenem univerzitetnem študiju znašla v prvi bojni liniji. Niste imeli časa, da bi si po naporni študijski poti odpočili, niti praznovanja si niste mogli privoščiti. Zato se mi je zdelo prav, da se vam javno zahvalimo. Rumeno srce je naš način, da se vam poklonimo za čut dolžnosti in pogum, ki ste ju pokazali,« je dejal vinar Marko Primosig, goriški župan Rodolfo Ziberna pa je poudaril, da delo na zdravstvenem področju ni le poklic, temveč pravo poslanstvo.

Nagrado so prejeli Cristina Cikovin, Stefano Pettarin, Elisabetta Spolverini, Daniele Cingulin, Paolo Pincan, Massimo Alex Calzetta, Clarissa Colussi, Elisa Gonnella, Sara Dentice, Nicholas Terpin, Sebastiano Di Maria, Elena Trampus, Giulia Santini, Nicole Gregoretti, Alessia Gant, Claudia Monaci, Lucrezia Cora Comuzzi, Martina Moretto, Alice Bronzi, Giulia Pozzobon, Daniel Pegan, Maria Andreiana, Oana Bianca Condrea in Vanessa Dalmin.