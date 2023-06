Nagrada Mandela učencema šole Trinko

Med nagrajenci letošnjega natečaja Un libro da consigliare sta tudi učenca goriške prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka Francesco Toncar in Matteo Visintin, ki sta prejela priznanje Mandela. Sovrstnikom sta z videom s slovenskimi podnapisi svetovala, naj preberejo knjigo Luigija Garlanda Per questo mi chiamo Giovanni. Roman pripoveduje o mafiji in Giovanniju Falconeju. Natečaja se je udeležilo tudi nekaj dijakov zavodov Jurija Vege iz Gorice in Jožefa Stefana iz Trsta. Nagrajevanje je potekalo v četrtek v tržiškem občinskem gledališču. Natečaj, ki spodbuja bralno kulturo med mladimi, prirejajo tržiški kulturni konzorcij, tržiška občinska knjižnica in AIB FJK v okviru projekta LeggiAMO 0-18.