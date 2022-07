»Nagrade so pomembne za film, so pa lahko nevarne za režiserja«

Pri združenju Sergio Amidei so se letos odločili, da bodo ob tradicionalni nagradi za avtorsko delo, ki jo je letos prejel francoski režiser in scenarist Michel Hazanavicius, tudi posebno nagrado za življenjski opus. Nagrado bodo jutri zvečer izročili iranskemu režiserju, scenaristu in producentu Asgharju Farhādiju, dvakratnemu prejemniku oskarja za najboljši tujejezični film ter nagrajencu festivala v Cannesu in zmagovalcu srebrnega in zlatega medveda na berlinskem festivalu.

Farhādi, ki je na mednarodni ravni zaslovel leta 2009 s filmom About Elly, v katerem obravnava iransko malomeščanstvo, ki je prepojeno s krutostjo in lažmi, je velik občudovalec zlate dobe italijanskega filma; tudi ta, pravi, je pripomogla k njegovi umetniški rasti. Zato je iranskemu režiserju in scenaristu v veliko čast, da prejme posebno nagrado festivala Amidei, na splošno pa mu nagrade, ki jih prejema v Italiji, veliko pomenijo. »Nagrado, ki jo bom prejel v tem mestu, in nagrada, ki so mi jo pred tremi dnevi podelili v kraju Fiesole, imata zame velik pomen: moja občutek in okus za film sta se rodila s točno določenim obdobjem italijanskega filma. Vse, kar se v Italiji zgodi v zvezi z mojimi filmi, je zame še toliko bolj pomembno,« je Asghar Farhādi povedal na srečanju z novinarji. »Na splošno bi lahko rekel, da so nagrade zelo pomembne za film, so pa lahko nevarne za režiserja: ko ti ponudijo nagrado, pomeni, da te spoštujejo in te sprejemajo. Če pa se režiser na ta občutek privadi, lahko postane odvisen od nenehnega priznavanja svojih del, da izgubi samega sebe. To je lahko nevarno, saj bo potem delal samo zato, da bo prejemal nagrade,« meni Farhādi.

Retrospektiva Asgharja Farhādija, ki se je začela že v nedeljo, se nadaljuje jutri, ko bodo ob 14. uri v Kinemaxu predvajali njegov film Il cliente, ki mu je prislužil oskar leta 2016, ob 16. uri pa bodo predvajali film About Elly; ob koncu se bo z avtorjem mogoče tudi srečati. Zvečer ob 21.15 na Travniku bodo Asgharju Farhādiju izročili nagrado, zatem pa se bo zavrtel njegov zadnji celovečerec Un eroe. Junija 2021 je bil film izbran, da se poteguje za zlato palmo. Na filmskem festivalu v Cannesu leta 2021 je film prejel Grand Prix.