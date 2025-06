Nagradili najboljša dela Slovencev v zamejstvu in po svetu

V sklopu niza Dobrodošli doma 2025 so v petek podelili nagrade 23. natečaja za diplomska, magistrska in doktorska dela s področij Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu, ki ga organizira Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Podelitev nagrad je potekala v Kulturnem domu v Gorici ob prisotnosti ministra Mateja Arčona in generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Gregorja Šuca. Zbrane je pozdravil tudi predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Dogodek sta z glasbenima točkama popestrili učenki Glasbene matice Sofija in Marta Marussig.

Minister Arčon je v svojem nagovoru poudaril, da so letošnjo podelitev nagrad prvič priredili v zamejstvu kot del srečanja Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma. Še posebno je poudaril zadovoljstvo, da je letošnje srečanje Dobrodošli doma obogatilo dogajanje Evropske prestolnice kulture, saj se tako pokaže pomen Slovencev iz zamejstva in izseljenstva in njihovo povezanost z matično domovino. »Prav se nam je zdelo, da je del tega praznika tudi podelitev natečaja, s čimer želimo poudariti pomen raziskovanja teh pomembnih tematik,« je še dejal minister Arčon.I

Na letošnji natečaj je prispelo 19 del, od teh je bilo nagrajenih 8. Dela je ocenila strokovna komisija, ki je delovala v dveh podkomisijah. Podkomisija, ki so jo sestavljali Andrej Fink, Željko Oset, Helena Janežič in Dejan Valentinčič (tudi predsednik komisije), je ocenila dela iz področja izseljenstva in podelila 3 nagrade.

Podkomisijo za dela na tematiko Slovencev v zamejstvu so sestavljali Damjana Kern Andoljšek, Martina Piko Rustja, Matej Šekli in Borut Klabjan, ki je bil tudi predsednik komisije. Ta se je odločila, da ne bo podelila prve nagrade, ampak dve drugi in dve tretji ter eno posebno priznanje. Eno od drugih nagrad je prejel Daniel Peteani iz Podgore za diplomsko nalogo o filmskih ustvarjalcih in filmski produkciji slovenske skupnosti v Italiji.

Peteani, ki je diplomiral iz multimedijskih znanosti in tehnologij na Univerzi v Vidmu, je v svojem delu shematično pregledal in katalogiziral avdiovizualno produkcijo Slovencev v Italiji in prvič združil celotno filmsko ustvarjalno produkcijo v enovito zbirko. Najprej je ustvaril podatkovno bazo o zamejskih produkcijah, nato pa se je osredotočil samo na filmske produkcije ter tako identificiral in indeksiral kar 97 filmov.Kot je povedal, so filmi dolgi povprečno 30 minut. Skoraj polovica je dokumentarnih filmov, zanimivost pa je, da je okrog 35-odstotkov vseh filmov nastalo v ženski režiji. V sklopu diplomske raziskave je Peteani ustvaril tudi spletno stran, ki omogoča dostop do filmskih vsebin.