Najbolj je ponosna na projekt o državljanskih pravicah

Roberta Demartin zaključuje svoj štiriletni mandat na čelu Fundacije Goriške hranilnice. V daljšem intervjuju smo se z njo pogovorili o vlogi in poslanstvu Fundacije v goriškem prostoru, o področjih, na katerih osredotoča svoje delovanje, na posebni pozornosti za socialo in šolstvo med pandemijo ter o nekaterih odmevnejših projektih, ki jih je Fundacija uresničila.

Kako se je od začetka vašega predsednikovanja spremenilo delovanje Fundacije?

Vsak predsednik ima svoj stil in vsak se drugače odzove na nalogo, ki mu je zaupana. V teh štirih letih mi je bilo predvsem pri srcu, da bi Fundacija Goriške hranilnice v očeh javnosti postala ne le ustanova, ki deli prispevke in podpira predloge drugih, temveč tudi ustanova, ki sama razvija projekte. Na ta način tudi postane institucionalna referenčna točka za goriški prostor, in – zakaj ne – tudi na državni ravni. Ob tem sem se tudi trudila, da bi Fundacija udejanjala inovativne pristope človekoljubnega delovanja, socialne pomoči, promocije kulture in prostora.