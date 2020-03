Najbolj jih je prepričal ljubljanski zrezek v goriškem lokalu

Televizijska oddaja Camionisti in trattoria, ki jo predvajajo na kanalu Nove, je v nedeljo zvečer pripotovala v Furlanijo-Julijsko krajino. Voditelj, kuharski mojster Misha Sukyas, je v spremstvu treh šoferjev tovornjakov, ki so »znani« po tem, da poznajo kraje z domačo in poceni hrano, obiskal tri gostilne v naši deželi. V vsaki gostilni je poskusil značilne dobrote: frico, polento, salamo s kisom, v goriškem lokalu Da Gianni si je seveda privoščil legendarni ljubljanski zrezek in čevapčiče. Obiskal je tudi gostilni Gardo v Majanu in Ai Ors v kraju Dogna. Zmagovalec oddaje pa je bil prav goriški lokal: Sukyasa je ljubljanski zrezek najbolj prepričal, čeprav ob pogledu nanj sprva ni mogel verjeti svojim očem ...

