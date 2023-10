Najbolj resnično je telo

Na velikem odru SNG Nova Gorica bodo jutri, 11. oktobra, ob 20. uri krstno uprizorili plesno predstavo Distanca, ki hkrati odpira letošnji Goriški plesni festival Visavì. Predstava, ki je dolga uro in pet minut, je nastala v koprodukciji MN Dance Company in Cankarjevega doma Ljubljana, v njej pa nastopa 13 plesalcev.

Pojem distance je sodobni družbi lasten in zelo dobro poznan. Gre za socialno in fizično distanco, za oddaljevanje posameznika na telesni ter posledično tudi na socialni, mentalni in duhovni ravni. S sodobnim načinom življenja in uvajanjem digitalne tehnologije se stiki med ljudmi zmanjšujejo, siromašijo, formalizirajo. Distanca, ki je v polpreteklem obdobju covida dobila posebne razsežnosti, je še bolj poglobila prepad med ljudmi, odtujenost, individualizem, oddaljenost človeka od samega sebe, kar je že tako prisotno v sodobni družbi. Vzporedno s tem procesom se je dogajal pospešen razvoj digitalne tehnologije in umetne inteligence. Prav omenjeno področje, ki je v zadnjem času v eksplozivnem porastu, odpira nove možnosti za tehnološki napredek človeštva, a hkrati potencira najnevarnejšo obliko distance – distanco od resničnosti, ki jo človek kot socialna žival tako močno potrebuje.

Kot je povedala Ana Kržišnik Blažica, dramaturginja predstave, so v njej izhajali iz v covidnem času postavljenega naslova Distanca, ki je takrat pomenil fizično distanco, torej vzdrževanje razdalje med ljudmi. »Zdelo se nam je, da je dve, tri leta kasneje ta naslov že zastarel, a bolj kot smo razmišljali, bolj se nam je zdelo, da je pravzaprav še vedno aktualen. Fizična distanca, ki smo jo morali vzdrževati, je vodila v socialno distanco, torej razdaljo, ki se je večala in večala med ljudmi in v družbi na splošno. V predstavi smo se veliko ukvarjali tudi s tem, kaj pomeni nadaljnji razvoj umetne inteligence za dojemanje sveta in za dojemanje resničnosti, v kateri živimo. Ugotovili smo, da resničnost najlažje vzdržujemo s telesom. Telo je tisto, ki je najbolj resnično in ki mu ne moremo lagati, s telesom distance ne moremo držati,« poudarja Ana Kržišnik Blažica.