Najslabše se je godilo trgovcem

V terciarnem sektorju so v prvih treh mesecih leta tako kot po celi Furlaniji - Julijski krajini tudi v Gorici zabeležili upad dohodkov. Najslabše so poslovali trgovci. V Gorici, kjer je bila trgovina v preteklosti ena izmed glavnih gospodarskih dejavnosti, je zaradi tega upad še toliko bolj pomenljiv. Podatki pa kažejo, da je v zadnjih letih prava »lokomotiva« storitvene industrije na območju celotne nekdanje goriške pokrajine turizem.

»Čeprav je običajno, rekel bi celo fiziološko, da se v določenih obdobjih v letu gospodarska rast umiri, ostajajo podatki o turizmu na Goriškem izredno pozitivni. Pomislimo na primer na dejstvo, da so se dohodki v Gradežu v nekaterih trenutkih in v primerjavi z minulimi leti celo podvojili. Seveda ne more biti turizem edina gospodarska dejavnost, podatki pa kažejo, da je trenutno čez celo leto najbolj stabilna,« pravi deželni predsednik zveze Confcommercio Gianluca Madriz, s katerim smo se pogovorili o stanju v terciarnem sektorju v Gorici, potem ko sta zveza Confcommercio za Furlanijo - Julijsko krajino in inštitut za tržno raziskovanje Format research objavila podatke o gospodarskem razvoju v Deželi za prvo trimesečje letošnjega leta.

»Trgovina je sektor, ki najbolj trpi. Kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, še ne vemo. Vsekakor menim, da ne gre pričakovati večjih premikov, saj vstopamo v posebno obdobje, ko se bližajo evropske volitve. Politična vprašanja pozornost potrošnika usmerjajo drugam, ne pa v izložbe trgovin,« pojasnjuje Gianluca Madriz.